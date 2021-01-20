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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Кабмин одобрил проект Стратегии военной безопасности

Кабинет министров одобрил разработанный Министерством обороны на основе утвержденной президентом Владимиром Зеленским Стратегии нацбезопасности проект Стратегии военной безопасности Украины.

Стратегия военной безопасности призвана заменить Военную доктрину страны и определяет цели, приоритеты, пути госполитики в сферах нацбезопасности и обороны.

В частности, документ предусматривает закрепление концепции всеобъемлющей обороны не только за счет Вооруженных сил, но и с привлечением всего сектора безопасности и гражданского общества.

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Также новый документ учитывает риски военной угрозы со стороны России и дисбаланс военных потенциалов Украины и РФ. Поэтому комплексная оборона предусматривает применение всех форм и способов вооруженной борьбы с агрессором.

Стратегию теперь должен одобрить Совет национальной безопасности и обороны, после чего президент введет ее в действие своим указом.

Источник: Кабмин

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