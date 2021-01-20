Министерство иностранных дел Украины осудило желание России передать освобожденных из ОРДЛО украинцев политику Виктору Медведчука.

Такие действия РФ, убеждены в МИД, грубо и откровенно нарушают устоявшиеся механизмы решения таких гуманитарных вопросов.

– Этот шаг РФ является ударом по нормандскому формату и Трехсторонней контактной группе, которые системно работают над освобождением удерживаемых лиц, – говорится в заявлении ведомства.

В министерстве считают, что сознательное нивелирование Россией роли ОБСЕ в вопросе освобождения особенно показательно и цинично в день визита в Украину председателя ОБСЕ, министра иностранных дел Швеции Анн Линде.

Украинская сторона требует от Российской Федерации доступа к украинским военнопленным и заложникам представителей Красного креста и освобождения всех удерживаемых лиц.

Реакция ТКГ на обмен через Медведчука

16 января реакцию ТКГ на обмен через Медведчука выразил глава украинской делегации Леонид Кравчук.

Передачу удерживаемых граждан Украины Виктору Медведчуку без участия уполномоченных государственных органов Кравчук считает очередной попыткой уклониться от выполнения международных договоренностей на высшем государственном уровне и обязательств, которые взяла на себя РФ как сторона конфликта.