В Киеве готовы начать обучение в школах с 25 января

В Киеве власть настроена возобновить учебу в школах с 25 января.

Об этом сообщил мэр Виталий Кличко во время онлайн-брифинга.

По его словам, они неоднократно обращался в Кабмин с просьбой восстановить привычное обучение в школах для детей младших классов.

— Учитывая, что строгий карантин завершается в конце недели, правительство должно принять решение, как дальше будут учиться школьники. Столичная власть настроена восстановить с 25 января обучения во всех школах города. К привычному учебного процесса вернется начальная школа — с первого до четвертого класса, — отметил Кличко.

Также мэр Киева уточнил, что за парты должны вернуться и школьники старшие классов, особенно выпускных.

Кроме того Кличко сообщил, что механизм изменений в учебный процесс в столице отработан. В случае ухудшения эпидемиологической ситуации будет применена смешанная система обучения — дистанционное обучение отправлять не всех школьников.

— Городские власти, как и до объявления локдауна, ответственно относится к карантина. И будет принимать решение о прекращении обучения в отдельных классах и школах, исходя из ситуации с заболеваемостью, — сообщил мэр.

Сады продолжают работать в обычном режиме, кроме тех, где были обнаружены случаи заболевания коронавирусом.

Коронавирус в Киеве

По состоянию на 20 января коронавирус в Киеве обнаружили еще у606человек. Всего в столице подтвердили 124 240 случаев заболевания.

За последние сутки в городе 16 людей умерли от вируса, за время пандемии — 2 227 смертей. Выздоровел за день 1 251 киевлянин, в общем — 50 339 жителей столицы.