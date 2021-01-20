В Киеве стремительный рост сезонных заболеваний, половина заболевших — дети

В Киеве фиксируют стремительное распространение сезонных болезней.

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко во время онлайн-брифинга 20 января.

По данным Киевского городского лабораторного центра Минздрава Украины, на прошлой неделе в Киеве зарегистрировали почти 11 тыс. больных гриппом и ОРВИ. Более 7,8 тыс. взрослых и почти 3 тыс. — это дети.

Половина всех больных детей — школьного возраста.

В медицинские учреждения города госпитализированы 448 пациентов, в том числе — 24 ребенка.

Вакцинация от коронавируса

Большинство украинцев не планирует делать прививки от коронавируса, даже если вакцинация будет бесплатной.

56% граждан страны не готовы делать прививки, если вещество будет доступна в аптеках. В то же время только 39% готовы вакцинироваться в таких условиях.