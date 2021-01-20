В Киеве зафиксировали одни из самых высоких показателей загрязненности воздуха

В Киеве, по состоянию на 20 января, зафиксировали один из самых высоких показателей загрязненности воздуха в мире.

Об этом свидетельствуют данные портала Iqair, отслеживающий уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени.

По состоянию на 11.00 город был на 13-м месте в общем рейтинге. Тогда список возглавляли Приштина, что в Косово. Индекс Киева составляет 163 по норме 50.

Такой уровень загрязненности воздуха характеризуют как нездоровый для чувствительных групп населения.

Сейчас этот показатель несколько упал и составляет 156, а Киев в рейтинге самых загрязненных столиц мира находится на 15 месте.

Людям с заболеваниями дыхательных путей рекомендуют при таких показателях одевать респираторы, в помещениях включать очистители воздуха и не открывать окна.

Загрязнение воздуха в Киеве

В этом месяце, 11 января, в Киеве также наблюдалось повышение уровня загрязнения воздуха.

По данным Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского, уровень загрязнения воздуха в столице превышает суточную норму в семь раз.

Источник: Iqair