В Верховной Раде зарегистрирован законопроект под номером № 4613. Он позволит Украине использовать вакцины Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm, AstraZeneca.

Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий.

— На сегодняшний день ни одна вакцина от Сovid-19 не прошла полный цикл испытаний. Прививки в ЕС, США и других странах начались в режиме экстренного использования (emergency use, — Ред.). Украинское законодательство не предусматривает такого режима. Поэтому для регистрации вакцин в нашей стране возникла необходимость законодательных изменений.

По словам председателя комитета, этот законопроект будут предлагать рассмотреть на следующем заседании Верховной Рады.

Что предлагает законопроект?

имеющиеся данные об успешном проведении доклинических испытаний;

клинические исследования проводились с разрешения соответствующих компетентных органов США, Великобритании, Швейцарии, Японии, Австралии, Канады, Китая, Израиля, Индии, Мексики, Бразилии или Европейского Союза;

известна потенциальная польза лекарственного средства;

не существует адекватной, одобренной и доступной альтернативы.

Радуцкий отметил, что при наличии этих обстоятельств вакцина может быть зарегистрирована для экстренного медицинского применения, в течение срока, пока заявитель завершит клинические исследования.

Проект Закона о внесении изменений в Закон Украины О лекарственных средствах касательно государственной регистрации лекарственных средств под обязательства зарегистрирован в парламенте 19 января по № 4613.

Его авторами являются девять народных депутатов из президентской фракции Слуга народа: Михаил Радуцкий, Оксана Дмитриева, Валерий Зуб, Юрий Заславский, Виктория Вагнер, Артем Дубнов, Максим Перебейнос, Сергей Кузьминых, Лада Булах.

Готовы ли украинцы вакцинироваться ?

Согласно данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг с 14 по 16 января 2021 года, 56% граждан страны не готовы прививаться, если вещество будет доступно в аптеках. При этом только 39% готовы вакцинироваться в таком случае.

О неготовности принимать участие в бесплатной иммунизации заявили 52% жителей страны, готовы сделать прививку — 43%.

Источник: Михаил Радуцкий