Министерство здравоохранения Украины параллельно проводит переговоры о закупке вакцин от коронавируса с индийским производителем Serum Institute.

Об этом заявил на заседания Комитета ВР по вопросам здоровья нации заместитель министра здравоохранения Игорь Иващенко.

По его словам, эта компания может производить американскую вакцину Novovaks, а также компании AstraZeneca.

При этом Иващенко не сказал, о закупке какой вакцины идет речь – разработанной непосредственно Serum Institute, или других компаний, произведенных в Индии.

Китайская вакцина от коронавируса

Поставки китайской вакцины от коронавируса в Украине начнутся после 17 февраля, а все 1,9 млн доз, заказанные государством, планируют завезти до 1 марта, рассказал в комментарии Фактам ICTV председатель наблюдательного совета компании-поставщика Валерий Печаев.

Он объяснил, что не могут быстрее привезти вакцины, поскольку с 10 до 17 февраля Китай празднует Новый год по восточному календарю.

А остальные 3 млн доз, о которых договорились с компанией Sinovac, как отметил Печаев, начнут доставлять не ранее апреля-мая — тремя партиями по миллиону доз.

— Эти вакцины — для коммерческого рынка, — отметил он.

Сейчас в Верховной Раде зарегистрирован законопроект, принятие которого позволит Украине использовать вакцины от коронавируса Pfizer/BioNTech, Sinovac Biotech, Moderna, Sinopharm и AstraZeneca.

Об этом сообщил председатель парламентского комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

По его словам, этот законопроект будут предлагать рассмотреть на следующем заседании парламента.