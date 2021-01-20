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Факты / Украина / Общество
Вікторія Гірко |

Украина готовится к введению так называемых Covid-паспортов — Ляшко

Украина готовится ввести паспорта вакцинации от коронавируса. Как только начнут делать прививки, всех вакцинированных будут вносить в электронную систему здравоохранения.

Об этом в интервью одному из украинских телеканалов сообщил главный санитарный врач Виктор Ляшко.

Он объяснил, когда на международном уровне введут обязательные паспорта вакцинации, украинские врачи смогут оперативно выдать справку о прививках.

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Вместе с тем Виктор Ляшко отметил, что правительство делает все возможное, чтобы украинцы в возрасте от 18 лет получили бесплатно две дозы вакцины от коронавируса.

По его словам, возможность сделать прививку за свой счет может появиться не ранее второго полугодия 2021 года.

Вакцинация от Covid-19

Вакцинация против Covid-19 в Украине стартует в феврале. В середине месяца страна получит 910 тыс. доз. Вторая поставка вакцин ожидается примерно в конце марта.

Первыми прививки получат 367 тыс. украинцев — медики, работающие с Covid-19, пожилые люди и их врачи, которые находятся в специализированных медицинских учреждениях, и военные, находящиеся в зоне ООС.

Источник: Украина 24

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