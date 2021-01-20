Украинцы рассказали о том, как относятся к локдауну, введенному с 8 по 24 января 2021 года. Сейчас его поддерживают 51% опрошенных, против такой меры выступили 46% граждан.

По данным опроса, проведенного социологической группой Рейтинг с 14 по 16 января 2021 года, уровень поддержки жесткого карантина среди населения упал, в декабре его поддерживали 56% граждан. Также снизился уровень доверия к тому, что локдаун поможет преодолеть пандемию в Украине.

— 40% считают, что это введение карантина уменьшит уровень заболеваемости (в декабре — 52%), 55% — придерживаются противоположного мнения, — говорится в обнародованных результатах опроса.

При этом больше половины граждан регулярно читают новости о коронавирусе (51%). 26% украинцев просматривают материалы изредка, 12% граждан — редко, 10% людей — вообще не интересуются ими.

Кроме того, большинство украинцев считают, что они не болели коронавирусом (80%), 16% — заявили, что уже переболели, 4% — затруднились ответить на этот вопрос.

Опрос провели 14-16 января. Количество респондентов — 1,6 тыс., среди них — украинцы старше 18 лет. Метод: CATI (телефонные интервью с использованием компьютера). Погрешность репрезентативности исследования с доверительной вероятностью 0,95: не более 2,4%.

Отношение украинцев к вакцинации

Большинство украинцев не готовы вакцинироваться против коронавируса, даже если вакцина будет бесплатной.

Об это они рассказали во время опроса.

Подробнее о вакцинации в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Рейтинг