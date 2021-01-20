Президент Украины Владимир Зеленский почтил память военнослужащих Вооруженных сил, погибших в этот день в боях за независимость, суверенитет и территориальную целостность государства.

Церемония состоялась возле Министерства обороны Украины. Почтили память 48 военнослужащих, павших при обороне Донецкого аэропорта.



























Зеленский почтил память павших защитников Донецкого аэропорта / 7 фотографий

После озвучивания каждой фамилии воины роты почетного караула били в колокол и салютировали из стрелкового оружия. Владимир Зеленский возложил цветы к Памятному колоколу.

Президент также пообщался с родственниками погибших бойцов.

— Украинские воины на фронте ежедневно доказывают, что ни вооруженные провокации противника, ни лютые морозы не заставят их отступить со своей земли. Каждый день мы благодарим их за мирное небо над нашими городами и селами и вспоминаем имена тех, кто погиб, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины. Должны сделать все, чтобы количество имен, которые звучат возле Памятного колокола, не увеличивалось, а в Украине наконец воцарился мир, — подчеркнул глава государства.

В церемонии также приняли участие руководитель Офиса Президента Андрей Ермак, министр обороны Андрей Таран и Главнокомандующий Вооруженных сил Руслан Хомчак.

20 января 2015 года при обороне Донецкого аэропорта зафиксировано наибольшие потери среди украинских защитников.

В целом количество погибших военнослужащих ВСУ при обороне аэропорта с сентября 2014 года до января 2015 года составляет 109 человек.