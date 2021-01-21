Количество больных коронавирусом с каждым днем ​​растет.

В Украине, по состоянию на 21 января, обнаружили 5 583 новых случаев. Всего за все время пандамии заболели 1 177 621 украинцев. Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.

За сутки выздоровели 13 981 человек, умерло — 241.

Вакцина от коронавируса

В Минздраве Украины ожидают, что легальная вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке ближе к лету 2021 года.

Глава Минздрава Максим Степанов отметил, что согласно плану вакцинации населения против коронавируса, все граждане Украины должны быть вакцинированы за деньги государства.

Кроме того, он отметил, что уже два поставщика вакцины готовы поставлять Украине свои препараты. С компанией Sinovac соглашение уже заключено, с другой компанией предполагается подписание соответствующих документов в ближайшее время.

О том, кто вторая компания-разработчик министр не указал.

Коронавирус в мире

В Венгрии выдали временное разрешение на использование российской вакцины против коронавируса Спутник V. В Венгерском национальном институте фармации и питания отметили, что ее будут использовать в стране в течение шести следующих месяцев.

После этого разрешение на использование этой вакцины могут продлить.

Национальный институт инфекционных заболеваний в Йоханнесбурге сообщил, что вакцины от коронавируса, вероятно, придется совершенствовать, чтобы обеспечить защиту от новых штаммов.

По данным исследования, способность антител нейтрализовать новый вариант вируса упала в восемь раз. А во время тестирования плазмы на пациентах с новыми штаммами коронавируса ее эффективность упала в 64 раза, тогда как в других не изменилась.