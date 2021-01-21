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Факты / Украина / Общество
Тетяна Забожко |

День соборности Украины в Киеве – план мероприятий

В Киевской городской государственной администрации обнародовали, как в этом году будут отмечать День соборности Украины.

день соборності україни

22 января в 08.30 руководство государства и города возложит цветы к памятникам Т. Г. Шевченко и М. С. Грушевскому.

До 25 января в городской специализированной молодежной библиотеке Молодая гвардия продлится книжная выставка Сила нации – в ее единстве.

До конца января в библиотеке им. Леси Украинский для взрослых можно посетить выставки Единство украинской нации в поэтическом слове и Мы вместе – Украина.

До конца января в учебных заведениях столицы в формате онлайн, на платформе Все будет хорошо! ОК !, на официальном сайте департамента образования и науки и на его страницах в соцсетях будут продолжаться тематические акции и проекты.

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С 22 января по 5 февраля в государственном архиве Киева можно ознакомиться с архивными документами К годовщине принятия ІV Универсала Украинской Центральной Рады.

В течение 2021 года на сайте архива будет проходить выставка архивных документов Ко Дню соборности Украины и К 100-летию провозглашения независимости Украинской Народной Республики.

Все мероприятия будут проходить с соблюдением противоэпидемических требований.

История Дня соборности

Ежегодно 22 января отмечают День соборности Украины. Именно в этот день в 1919 году провозгласили Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западно-Украинской Народной Республики.

Отмечать праздник на официальном уровне начали только с 1999 года. В 2011 году его отменили, а вместо этого установили День соборности и свободы Украины. Но в 2014 году президентским указом праздник восстановили как День соборности Украины.

Источник: КГГА

Фото: Dreamstime

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