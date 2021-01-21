20 января на Донбассе было зафиксировано два нарушения режима тишины. В результате обстрела получил ранение военный ВСУ, потерь среди украинского войска нет.

Враг открывал огонь из пулемета и снайперского оружия близ села Старогнатовка Донецкой области. В результате было ранено украинского бойца — его госпитализировали в больницу.

О факте нарушения режима прекращения огня сообщено Организацию по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). На сегодня обстрелов на временно оккупированных территориях не зафиксировано.

Визит председателя ОБСЕ на Донбасс

В среду, 20 января, глава ОБСЕ Анн Линде посетила зону ООС. Во время встречи с другими дипломатами она подчеркнула, что поддерживает Украину в конфликте с Российской Федерацией.

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