Согласно информации Нацбанка, курс доллара по состоянию на 21 января подорожал на 5 копеек.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,20 грн, что на пять копеек больше, чем 20 января.

Евро подешевело на 1 копейку — с 34,15 грн/1 € до 34,14 грн/1 €. Стоимость российского рубля и польского злотого также минимально изменилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 21.01:

$1 — 28,20 грн;

€1 — 34,14 грн грн;

1 польский злотый — 7,53 грн;

10 российских рублей — 3,83 грн.

Между тем Министерство экономики прогнозирует, что в 2021 году курс доллара в Украине может быть на уровне 28,6 грн за $1.

Несколько оптимистичные прогнозы дают украинские экономисты. В частности, по мнению инвестиционного аналитика Вадима Бардася, курс может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

Экономист Алексей Кущ добавляет, что в 2021 году критический показатель стоимости доллара может составлять не более 29 грн.