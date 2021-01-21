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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Софія Телішевська |

Доллар подорожал: курс валют в Украине 21 января

Согласно информации Нацбанка, курс доллара по состоянию на 21 января подорожал на 5 копеек.

Так, цена за $1 сегодня составляет 28,20 грн, что на пять копеек больше, чем 20 января.

Евро подешевело на 1 копейку — с 34,15 грн/1 € до 34,14 грн/1 €. Стоимость российского рубля и польского злотого также минимально изменилась.

Курс валют в Украине от НБУ на 21.01:

  • $1 — 28,20 грн;
  • €1 — 34,14 грн грн;
  • 1 польский злотый — 7,53 грн;
  • 10 российских рублей — 3,83 грн.

Между тем Министерство экономики прогнозирует, что в 2021 году курс доллара в Украине может быть на уровне 28,6 грн за $1.

Несколько оптимистичные прогнозы дают украинские экономисты. В частности, по мнению инвестиционного аналитика Вадима Бардася, курс может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

Экономист Алексей Кущ добавляет, что в 2021 году критический показатель стоимости доллара может составлять не более 29 грн.

Источник: НБУ

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