В Минздраве Украины ожидают, что легальная вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке ближе к лету 2021 года.

Такое предположение высказал глава ведомства Максим Степанов.

— Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вещества, — отметил Максим Степанов.

При этом министр подчеркнул, что, согласно плану вакцинации населения против коронавируса, все граждане Украины должны быть вакцинированы за деньги государства.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В мире уже больше месяца длится процесс вакцинации населения против коронавируса. Украина только ожидает поставок вещества.

Первые партии должны появиться в Украине уже в феврале.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.