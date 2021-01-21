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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Когда в Украине можно будет купить вакцину от коронавируса — прогноз Минздрава

В Минздраве Украины ожидают, что легальная вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке ближе к лету 2021 года.

Такое предположение высказал глава ведомства Максим Степанов.

— Если говорить о появлении вакцины от коронавирусной болезни на коммерческом рынке в достаточном количестве, думаю, что к лету появятся легальные поставки вещества, — отметил  Максим Степанов.

При этом министр подчеркнул, что, согласно плану вакцинации населения против коронавируса, все граждане Украины должны быть вакцинированы за деньги государства.

Вакцинация против коронавируса в Украине

В мире уже больше месяца длится процесс вакцинации населения против коронавируса. Украина только ожидает поставок вещества.

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Первые партии должны появиться в Украине уже в феврале.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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