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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

Киев остановился в утренних пробках (КАРТА)

Пробки в Киеве по состоянию на 8.30 утра 21 января сосредоточились в нескольких районах города.

По данным сервиса Google Maps, сейчас движение транспорта осложнено на улицах Жилянская и Вадима Гетьмана.

Стоят автомобили на проспекте Победы, Академика Палладина и Валерия Лобановского. Проблемы с движением фиксируют и на Большой Окружной дороге.

Также из-за большого количества транспорта на дорогах частично остановилось движение на улицах Даниила Щербаковского, Елены Телиги, Набережно-Рыбальской.

Пробки на левом берегу Киева фиксируют на Харьковском шоссе, проспектах Бажана, Броварском и Романа Шухевича.

Традиционно медленное утреннее движение автомобилей на Русановском мосте.

  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
  • Пробки в Киеве 21 января — КАРТА
Киев остановился в утренних пробках (КАРТА) / 5 фотографий

ДТП в Киеве

На днях в Киеве пьяный водитель на скорости влетел в авто правоохранителей, в результате чего пострадала полицейская. Инцидент произошел в районе Ленинградской площади.

Кроме этого, водитель задел авто Chevrolet Lacetti и Mazda 6. Во время прохождения теста у водителя Ford Edge было зафиксировано 2.47 промилле.

Полицейскую с травмами срочно госпитализировали в больницу.

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