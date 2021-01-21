Пробки в Киеве 21 января — КАРТА

Пробки в Киеве по состоянию на 8.30 утра 21 января сосредоточились в нескольких районах города.

По данным сервиса Google Maps, сейчас движение транспорта осложнено на улицах Жилянская и Вадима Гетьмана.

Стоят автомобили на проспекте Победы, Академика Палладина и Валерия Лобановского. Проблемы с движением фиксируют и на Большой Окружной дороге.

Также из-за большого количества транспорта на дорогах частично остановилось движение на улицах Даниила Щербаковского, Елены Телиги, Набережно-Рыбальской.

Пробки на левом берегу Киева фиксируют на Харьковском шоссе, проспектах Бажана, Броварском и Романа Шухевича.

Традиционно медленное утреннее движение автомобилей на Русановском мосте.



















Киев остановился в утренних пробках (КАРТА) / 5 фотографий

ДТП в Киеве

На днях в Киеве пьяный водитель на скорости влетел в авто правоохранителей, в результате чего пострадала полицейская. Инцидент произошел в районе Ленинградской площади.

Кроме этого, водитель задел авто Chevrolet Lacetti и Mazda 6. Во время прохождения теста у водителя Ford Edge было зафиксировано 2.47 промилле.

Полицейскую с травмами срочно госпитализировали в больницу.