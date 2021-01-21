В ближайшее время Украина должна заключить договор о поставках вакцины против коронавируса еще с одной компанией.
По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, два разработчика готовы поставлять в Украину свои вещества.
— С одной из них, компанией Sinovac, мы заключили договор, с другой — заключим договор в ближайшее время, — уточнил Максим Степанов.
При этом Максим Степанов не назвал ни названия компании-разработчика, ни страну, в которой она зарегистрирована.
Эту информацию, по его словам, нельзя разглашать до заключения договора. Это может привести к срыву переговоров.
Закупка вакцины у этой компании будет осуществляться не через ГП Медицинские закупки Украины (МЗУ), а через другого оператора.
Вакцинация в Украине
В Украине ожидают поставок вакцины против коронавируса.
Первые партии должны появиться в стране уже в феврале, тогда и начнется вакцинация населения.
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