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Факты / Украина / Общество
Людмила Грубнік |

Минздрав планирует заключить договор с еще одним разработчиком вакцины от Covid-19

В ближайшее время Украина должна заключить договор о поставках вакцины против коронавируса еще с одной компанией.

По словам главы Минздрава Украины Максима Степанова, два разработчика готовы поставлять в Украину свои вещества.

— С одной из них, компанией Sinovac, мы заключили договор, с другой — заключим договор в ближайшее время, — уточнил Максим Степанов.

При этом Максим Степанов не назвал ни названия компании-разработчика, ни страну, в которой она зарегистрирована.

Эту информацию, по его словам, нельзя разглашать до заключения договора. Это может привести к срыву переговоров.

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Закупка вакцины у этой компании будет осуществляться не через ГП Медицинские закупки Украины (МЗУ), а через другого оператора.

Вакцинация в Украине

В Украине ожидают поставок вакцины против коронавируса.

Первые партии должны появиться в стране уже в феврале, тогда и начнется вакцинация населения.

Подробнее о вакцинации против коронавируса в Украине читайте на Фактах ICTV.

Источник: Интерфакс-Украина

Фото: Dreamstime

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