В Харьковской области суд оштрафовал мать школьника, совершившего буллинг относительно одноклассников. Женщина должна заплатить 850 грн.

В ноябре 2020 года в полицию обратился директор учебного заведения, в котором учится ребенок. Руководитель сообщил, что ученик 5-го класса травит одноклассников. С жалобами в лицей обращались родители школьников.

Парень в течение года оскорблял и ругался на своих одноклассников. Ученик также нарушал дисциплину на уроках и устраивал драки как в школе, так и вне ее территории.

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Правоохранители составили протокол на 46-летнюю мать школьника по статье 173-4 Буллинг (травля) участника образовательного процесса Кодекса Украины об административных правонарушениях.

На Херсонщине травили школьницу

В Херсонской области одноклассники издевались над 13-летней школьницей. Это продолжалось около месяца, с тех пор как девочка познакомилась с парнем ее возраста в интернете.

После длительной переписки он попросил прислать ее интимные фото, на что она согласилась. Впоследствии одноклассник показал девочке чат в мессенджере, о котором она не знала. В нем одноклассники присылали ее интимные фото и обзывали школьницу.