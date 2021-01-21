Одесса и Одесская область привлекает туристов не только летом. Так, несмотря на карантин, в одесской Березовке сейчас многолюдно.

Местные поклонники зимнего отдыха вместо Буковеля решили выбрать именно Березовку.

Во время сильных морозов одесситы массово отправились на курорт. Желающих было так много, что очередям на горки могли бы позавидовать в Буковеле.

Также небывалый ажиотаж был на аренду снаряжения для зимнего отдыха: лыж, сноубордов и тому подобное.

В Березовке есть две лыжные/сноубордические трассы длинной 650 и 700 метров. Безопасный широкий склон для новичков длиной — 150 м, а также склон для сноутюбинга.















Как в Буковеле: на горнолыжном курорте в Одесской области огромные очереди / 4 фотографии

Есть две буксирные канатные дороги и две канатные дороги Baby lift. Там действует платежно-пропускная система с бесконтактными карточками Skipass, за которую придется выложить 50 грн. Курорт работает с 9.00 до 17.00 в будни и до 20.00 в выходные.

В Буковеле отели требуют отрицательного теста на Covid-19

Украинские отели начали принимать посетителей только при наличии справки об отсутствии коронавируса. Так некоторые отели в Буковеле просят гостей сделать ПЦР-тест до прибытия.

В то же время тестирования нужно сделать за два дня до приезда. Такое решение они объясняют внедрением дополнительных мер безопасности во избежание распространения коронавируса клиентов.