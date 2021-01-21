21 января был уволен заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, который ездил по улицам Киева в нетрезвом состоянии и пытался избежать ответственности, угрожая патрульным своей должностью.

Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.

— Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра, — отметил Денис Шмыгаль.

В то же время Шмыгаль отметил, что поведение, которое позволил себе Виталий Немилостивый, недопустимо.

В Офисе президента поприветствовали увольнение министра.

— Приветствуем решение Кабинета министров об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, — написала пресс-служба Офиса президента.

Скандал с заместителем министра

В ночь с 20 на 21 января в Киеве Виталий Немилостивый, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля Mercedes и нарушил правила дорожного движения.

По информации патрульной полиции, он нарушил требования дорожного знака 5.7.1 Выезд на дорогу с односторонним движением. Его остановили на улице Жилянской и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.

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Немилостивый отказался. Вместо этого он начал говорить, что является заместителем министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, предъявлять удостоверение. Кроме того, он пытался покинуть место правонарушения, угрожал должностью и толкал патрульных.

Его задержали и оформили админпротоколы. Сейчас документы направлены в суд.

Утром 21 января глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание Кабмина, во время которого рассмотрели увольнение Немилостивого.

Источник: Денис Шмыгаль, Офис президента, Патрульная полиция Украины

Фото: Виталий Немилостивый