21 января был уволен заместитель министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый, который ездил по улицам Киева в нетрезвом состоянии и пытался избежать ответственности, угрожая патрульным своей должностью.
Об этом сообщил глава Кабмина Денис Шмыгаль.
— Все должны быть равны перед законом. Поэтому мы оперативно рассмотрели вопрос увольнения заместителя министра, — отметил Денис Шмыгаль.
В то же время Шмыгаль отметил, что поведение, которое позволил себе Виталий Немилостивый, недопустимо.
В Офисе президента поприветствовали увольнение министра.
— Приветствуем решение Кабинета министров об увольнении Виталия Немилостивого с должности заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности, — написала пресс-служба Офиса президента.
Скандал с заместителем министра
В ночь с 20 на 21 января в Киеве Виталий Немилостивый, находясь в нетрезвом состоянии, сел за руль автомобиля Mercedes и нарушил правила дорожного движения.
По информации патрульной полиции, он нарушил требования дорожного знака 5.7.1 Выезд на дорогу с односторонним движением. Его остановили на улице Жилянской и предложили пройти освидетельствование на состояние алкогольного опьянения.
Немилостивый отказался. Вместо этого он начал говорить, что является заместителем министра по вопросам стратегических отраслей и промышленности Украины, предъявлять удостоверение. Кроме того, он пытался покинуть место правонарушения, угрожал должностью и толкал патрульных.
Его задержали и оформили админпротоколы. Сейчас документы направлены в суд.
Утром 21 января глава правительства Денис Шмыгаль анонсировал внеочередное заседание Кабмина, во время которого рассмотрели увольнение Немилостивого.
Источник: Денис Шмыгаль, Офис президента, Патрульная полиция Украины
Фото: Виталий Немилостивый