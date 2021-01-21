Кабинет министров Украины соберется на первоочередное заседания в четверг, 21 января. Представители правительства рассмотрят вопрос увольнения Виталия Немилостивого — заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины.

Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в соцсетях.

— Я уже не раз говорил — в нашем правительстве нет неприкасаемых. Еще раз докажем эти слова действиями.

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Вероятная причина увольнения депутата — пьяное вождение автомобиля. Накануне в сети появилось видео, где Немилостивого остановила полиция за вождение в нетрезвом состоянии. На кадрах он подчеркивает, что занимает должность заместителя министра.

Штрафы за вождение в нетрезвом состоянии

С 1 января в Украине вступил в силу закон об уголовной ответственности за вождение в нетрезвом состоянии. За такое нарушение водитель должен заплатить от 17 до 32 тыс. грн. Какие штрафы установлены за второй случай, смотрите на Фактах ICTV.

Фото: Виталий Немилостивый