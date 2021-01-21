В Харькове проведут тотальную проверку различных объектов инфраструктуры после пожара в нелегальном доме престарелых, которая унесла жизни 15 человек.

Об этом на внеочередном заседании правительства заявил секретарь городского совета Харькова Игорь Терехов.

Он выступил за проведение основательной проверки на территории всей области, чтобы ликвидировать объекты, которые не были официально зарегистрированы.

Должны быть проведены тотальные проверки по Харькову и Харьковской области, чтобы впредь предотвратить подобные инциденты. В течение недели-двух мы выявим все подобные незаконные объекты. Считаю, что их деятельность должна быть жестко прекращена. А все виновные, которые допустили работу этих объектов, должны понести суровое наказание, — сказал Терехов.

Пожар в доме престарелых

Площадь пожара в Харькове составляла 100 кв. м, его тушили 50 человек спасателей и 13 единиц техники. В 16.14 пожар был локализован, а в 16.53 — полностью потушен.

15 человек погибли, еще 11 пострадали. Всего в доме проживало 29 пожилых людей.