Укрзализныця назвала пять самых активных вокзалов в Украине в 2020 году

В 2020 году самым популярным железнодорожным вокзалом в Украине стал Киев-Пассажирский, который на протяжении года принял 9,72 млн путешественников.

Второе место занял вокзал Львова (2,570 млн), за ним идет Одесса Главная (2,08 млн). В пятерку также вошли Харьков-Пассажирский (18,5 млн) и Днепро-Главный (13,8 млн).

Всего в прошлом году поезда дальнего следования перевезли более 16 млн пассажиров. Наиболее популярным стал маршрут Киев — Харьков (712,7 тыс. Пассажиров).

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Билеты на поезда подорожают

В Укрзализныци заговорили о повышении цен на билеты для пассажиров еще в декабре 2020 года.

В частности, в финансовом плане компании на 2021 прогноз доходов от перевозки пассажиров заложен на уровне 7,762 млрд грн, что на 43,6% выше плана на 2020-й.

Для этого планируется индексация тарифов на перевозку пассажиров с 1 марта на 2% ежемесячно.