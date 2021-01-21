По состоянию на утро четверга, 21 января, в Украине обнаружили 1 177 621 случай коронавируса.
За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 5 583 человек. Было осуществлено более 41,5 тыс. тестирований.
Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.
Также за минувшие сутки в Украине:
- госпитализированы — 1 811 человек;
- летальных случаев — 241;
- выздоровели — 13 981 человек.
Коронавирус в Украине
- Киев — 595 случаев;
- Винницкая область — 186 случаев;
- Волынская область — 154 случая;
- Днепропетровская область — 295 случаев;
- Донецкая область — 280 случаев;
- Житомирская область — 184 случая;
- Закарпатская область — 127 случаев;
- Запорожская область — 358 случаев;
- Ивано-Франковская область — 177 случаев;
- Киевская область — 235 случаев;
- Кировоградская область — 41 случай;
- Луганская область — 124 случая;
- Львовская область — 337 случаев;
- Николаевская область — 170 случаев;
- Одесская область — 223 случая;
- Полтавская область — 244 случая;
- Ровенская область — 251 случай;
- Сумская область — 261 случай;
- Тернопольская область — 150 случаев;
- Харьковская область — 302 случая;
- Херсонская область — 101 случай;
- Хмельницкая область — 202 случая;
- Черкасская область — 162 случая;
- Черновицкая область — 209 случаев;
- Черниговская область — 215 случаев.
Послезавтра, 24 января в Украине заканчивается жесткий карантин (локдаун).
О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.