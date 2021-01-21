По состоянию на утро четверга, 21 января, в Украине обнаружили 1 177 621 случай коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 5 583 человек. Было осуществлено более 41,5 тыс. тестирований.

Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы — 1 811 человек;

летальных случаев — 241;

выздоровели — 13 981 человек.

Коронавирус в Украине

Киев — 595 случаев;

Винницкая область — 186 случаев;

Волынская область — 154 случая;

Днепропетровская область — 295 случаев;

Донецкая область — 280 случаев;

Житомирская область — 184 случая;

Закарпатская область — 127 случаев;

Запорожская область — 358 случаев;

Ивано-Франковская область — 177 случаев;

Киевская область — 235 случаев;

Кировоградская область — 41 случай;

Луганская область — 124 случая;

Львовская область — 337 случаев;

Николаевская область — 170 случаев;

Одесская область — 223 случая;

Полтавская область — 244 случая;

Ровенская область — 251 случай;

Сумская область — 261 случай;

Тернопольская область — 150 случаев;

Харьковская область — 302 случая;

Херсонская область — 101 случай;

Хмельницкая область — 202 случая;

Черкасская область — 162 случая;

Черновицкая область — 209 случаев;

Черниговская область — 215 случаев.

Послезавтра, 24 января в Украине заканчивается жесткий карантин (локдаун).

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.