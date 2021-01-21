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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 5,5 тыс. случаев коронавируса в сутки, количество выздоровевших растет

По состоянию на утро четверга, 21 января, в Украине обнаружили 1 177 621 случай коронавируса.

За последние сутки опасная болезнь подтвердилась еще у 5 583 человек. Было осуществлено более 41,5 тыс. тестирований.

Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы — 1 811 человек;
  • летальных случаев — 241;
  • выздоровели — 13 981 человек.
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Коронавирус в Украине

  • Киев — 595 случаев;
  • Винницкая область — 186 случаев;
  • Волынская область — 154 случая;
  • Днепропетровская область — 295 случаев;
  • Донецкая область — 280 случаев;
  • Житомирская область — 184 случая;
  • Закарпатская область — 127 случаев;
  • Запорожская область — 358 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 177 случаев;
  • Киевская область — 235 случаев;
  • Кировоградская область — 41 случай;
  • Луганская область — 124 случая;
  • Львовская область — 337 случаев;
  • Николаевская область — 170 случаев;
  • Одесская область — 223 случая;
  • Полтавская область — 244 случая;
  • Ровенская область — 251 случай;
  • Сумская область — 261 случай;
  • Тернопольская область — 150 случаев;
  • Харьковская область — 302 случая;
  • Херсонская область — 101 случай;
  • Хмельницкая область — 202 случая;
  • Черкасская область — 162 случая;
  • Черновицкая область — 209 случаев;
  • Черниговская область — 215 случаев.

 

Послезавтра, 24 января в Украине заканчивается жесткий карантин (локдаун).

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.

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