ЕС готов помочь Украине с вакциной

Президент Европейского совета Шарль Мишель и глава Европейской комиссии Урсула фон дер Ляен направили Владимиру Зеленскому письмо по итогам 22-го саммита Украина — ЕС.

В письме говорится о шагах, предпринятых Европейским Союзом для выполнения договоренностей, достигнутых во время саммита, а также намечен план взаимодействия на текущий год.

Лидеры институтов ЕС выразили надежду, что 2021 году в отношениях Украины и ЕС будет таким же насыщенным, как и предыдущий. Планируется углубление отраслевого сотрудничества, в частности в цифровой и экологической сферах.

Кроме того, начата работа предварительной оценочной миссии ЕС в контексте будущего Соглашения об оценке соответствия и приемлемости промышленной продукции.

Европейские лидеры подчеркивают, что ЕС готов и в дальнейшем поддерживать Украину в борьбе с пандемией Covid-19. В прошлом году выделено €190 млн, которые были направлены, в частности, на приобретение медицинского оборудования.

Институты ЕС готовы сотрудничать с Украиной над выполнением критериев для предоставления второго транша макрофинансовой помощи.

Отдельно отмечается, что Украина может рассчитывать на солидарность Евросоюза в вопросе получения вакцины против коронавируса. ЕС предпринимает шаги для обеспечения скорейшего доступа к вакцинам.