Введение паспортов вакцинации от Covid-19 для украинцев — Радуцкий назвал условие

Если Европейский Союз будет требовать паспорт вакцинации от всех въезжающих на его территорию, то соответствующий документ тогда может появиться в Украине.

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов сообщил глава комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий.

— Если ЕС потребует от граждан Украины подтверждения вакцинации, думаю, в электронном виде в приложение Дія будет вноситься соответствующая информация. Если это будет требование ЕС, чтобы туда попасть, то мы же не можем лишить своих граждан возможности путешествовать по миру, — объяснил он.

Также Михаил Радуцкий добавил, что даже в случае введения так называемых Covid-паспортов, они не будут в бумажном виде.

Кроме того, он заверил, что Украина точно будет делать электронный реестр вакцинации, поскольку это очень важно для страны.

Накануне министр здравоохранения Максим Степанов уже заявлял, что украинцы будут получать паспорта о проведении вакцинации от Covid-19.

Ожидается, что массовая вакцинация от коронавируса в Украине начнется уже в феврале.

Источник: Украина 24