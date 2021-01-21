В Офисе президента Украины отреагировали на увольнение министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталия Немилостивого, которого отстранили от исполнения обязанностей 21 января после того, как он управлял автомобилем в нетрезвом состоянии и угрожал патрульным, которые пытались остановить его.

В представительстве главы страны считают, что никакого оправдания такому поведению не может быть.

— Увольнение Немилостивого — это только начало. Обязательно должна наступить и предусмотренная ответственность за вождение в нетрезвом состоянии и за неповиновение полиции. У чиновников не должно быть даже намека на вседозволенность, — отметил заместитель руководителя Офиса президента Роман Машовец.

По его словам, Украина не вернется к тем временам, когда граждане избегали ответственности из-за принадлежности к кругу чиновников.

Так будет с каждым, кто будет нарушать закон, в первую очередь это касается коррупционеров, добавили в Офисе президента.

Увольнение Немилостивого

Заместитель министра Виталий Немилостивый, находясь в состоянии алкогольного опьянения, сел за руль и нарушил ПДД в Киеве.

Его остановили патрульные, однако он пытался избежать ответственности, угрожая представителям полиции своей должностью.

Правоохранители его задержали. В правительстве срочно рассмотрели вопрос об увольнении Немилостивого и приняли такое решение.