Увольнение Немилостивого: Рада рассмотрит закон о внезапных проверках водителей

Бывший заместитель министра стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Об этом сообщил заместитель главы МВД Антон Геращенко.

По его словам, Немилостивый сделал это после того, как стало известно о факте вождения им автомобиля в нетрезвом состоянии.

— Надо отметить, что Виталий Немилостивый, который проявил агрессию в отношении сотрудников полиции, все же раскаялся и признал свое неподобающее поведение, нарушение правил дорожного движения. Он сел за руль в нетрезвом состоянии, развернулся через двойную сплошную и сопротивлялся законным действиям сотрудников полиции. Теперь суд даст оценку действиям Виталия Немилостивого, — сообщил Геращенко.

Кроме того, заместитель министра внутренних дел отметил, что на следующей неделе Верховная Рада на повестке дня рассматривать законопроект №2695, разработанный группой народных депутатов, которые хотят сохранить жизнь украинцев от пьяных водителей на дорогах.

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Соответствующим проектом закона предусматривается, что полицейские будут имеют право осуществлять внезапные проверки водителей на содержание алкоголя в организме, которые сейчас запрещены в Украине.

— Я очень надеюсь, что этот законопроект поддержат все фракции и депутатские группы, так как от рук пьяных водителей погибают избиратели, которые голосовали за каждую политическую силу в надежде, что она сделает Украину более безопасной, — отметил Геращенко.

Также в законопроект отмечается, что срок лишения права управлять транспортным средством в случае административного нарушения может превышать предельные сроки, а на человека, который не имеет с собой соответствующих документов (водительского удостоверения, страхового полиса, регистрационный документ на транспортное средство) будет налагаться штраф.

Законопроект №2695

Заместителя министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Виталий Немилостивый 21 января Кабмин уволил с должности из-за вождения в нетрезвом состоянии.

Премьер-министр Денис Шмыгаль отметил, что поведение, которое позволил себе Виталий Немилостивый, недопустима. В Офисе президента поздравили увольнении министра.

Источник: Антон Геращенко