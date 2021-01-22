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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Євгенія Шапоренко |

Доллар продолжает дорожать: курс валют в Украине 22 января

Национальный банк Украины установил официальный курс валют на 22 января.

Доллар продолжает дорожать: курс валют в Украине 22 января

Курс доллара регулятор установил на уровне 28,25 грн. Таким образом доллар подорожал на 5 копеек, если сравнивать с предыдущим банковским днем.

Также на 22 копейки подорожал евро — 34,36 грн.

Курс валют в Украине от НБУ на 22.01:

  • $1 — 28,2561 грн;
  • €1 — 34,3651 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5874 грн;
  • 10 российских рублей — 3,8352 грн.

Курс валют НБУ на 22 января 2021 в Украине

Курс доллара в 2021

Эксперты считают, что рост курса доллара в Украине будет сдерживать увеличение экспорта товаров и услуг, восстановление спроса нерезидентов относительно покупок государственных ценных бумаг и предоставление кредитов международными финансовыми организациями.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

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