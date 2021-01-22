Когда в Украине ослабят карантин — прогноз Минздрава

Ситуация с эпидемией коронавируса в Украине может улучшиться до конца года. Такой прогноз в эфире одного из украинских телеканалов озвучил министр здравоохранения Максим Степанов.

Однако он отметил, что надеется на значительное ослабление эпидемии в Украине ближе к лету. Этому, в частности, будет способствовать вакцинация.

— Я очень рассчитываю, что в этом году мы уже увидим серьезные ослабления. У меня есть большое желание, чтобы в лето мы уже вошли с определенными ограничениями, возможно, с масками, но чтобы все остальное вернулось к нормальной жизни, — отметил министр.

Накануне Максим Степанов уже заявлял, что хотел бы, чтобы уже к лету карантин был практически отменен. Однако минимальные ограничения, в частности ношение маски в закрытых помещениях, все же планируют оставить.

Пока же в Украине действует локдаун, который завершается 25 января. После этого в стране начнет действовать адаптивный карантин.