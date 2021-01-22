Страны должны углублять партнерство: Зеленский первым поздравил нового главу ХДС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил немецкого политика Армина Лашета с назначением главой Христианско-демократического союза (ХДС). Зеленский надеется на дальнейшее развитие сотрудничества Германии и Украины.

— Для Украины важно знать, что мы можем полагаться на преемственность политики Германии, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе. Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство, — заявил президент.

Радий першим привітати @ArminLaschet після підтвердження результатів виборів. Для ???????? важливо знати, що ми можемо покладатися на спадкоємність політики ????????, особливо в питанні досягнення миру на #Донбасі. Наші країни й надалі мають розвивати співпрацю та поглиблювати партнерство. — Володимир Зеленський (@ZelenskyyUa) January 22, 2021

22 января немецкая партия ХДС, которую до 2018 года возглавляла канцлер Ангела Меркель, окончательно избрала нового руководителя. По результатам двух голосований, новым лидером ХДС стал премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

Кроме того, Ангела Меркель во время своего новогоднего обращения оповестила немцев, что больше не будет претендовать на пост главы правительства.