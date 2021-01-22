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Факты / Украина / Политика
Софія Телішевська |

Страны должны углублять партнерство: Зеленский первым поздравил нового главу ХДС

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил немецкого политика Армина Лашета с назначением главой Христианско-демократического союза (ХДС). Зеленский надеется на дальнейшее развитие сотрудничества Германии и Украины.

Володимир Зеленський

— Для Украины важно знать, что мы можем полагаться на преемственность политики Германии, особенно в вопросе достижения мира на Донбассе. Наши страны и в дальнейшем должны развивать сотрудничество и углублять партнерство, — заявил президент.

22 января немецкая партия ХДС, которую до 2018 года возглавляла канцлер Ангела Меркель, окончательно избрала нового руководителя. По результатам двух голосований, новым лидером ХДС стал премьер-министр немецкой федеральной земли Северный Рейн — Вестфалия Армин Лашет.

Кроме того, Ангела Меркель во время своего новогоднего обращения оповестила немцев, что больше не будет претендовать на пост главы правительства.

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