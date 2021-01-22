Мэр Киева Виталий Кличко заявил, что столичная власть ведет переговоры с несколькими европейскими и американскими компаниями-производителями, чтобы обеспечить киевлян вакциной от коронавируса.

— Я использую все свои контакты и связи, чтобы обеспечить киевлян вакциной. Речь идет о том, чтобы закупить для Киева 1 млн доз препарата для вакцинации 500 тыс. киевлян. Столица готова закупить вакцину за средства городского бюджета, поскольку, к сожалению, пока в Украину ни одна из вакцин не дошла, а Киев многомиллионный город и вирус здесь распространяется быстрее.

Кличко подчеркнул, что в первую очередь необходимо предотвратить распространение болезни и защитить наиболее уязвимые категории населения: врачей, работников социальных служб, сферы образования, специалистов коммунальных предприятий критической инфраструктуры, правоохранителей, спасателей и тому подобное.

Также он добавил, что в настоящее время у столичной власти есть уже определенные договоренности с некоторыми производителями.

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Глава Киева отметил, что в столице есть условия для хранения вакцины: есть оборудование для хранения, кабинеты прививок, а специалистам централизованно проведут соответствующие учения.

— Город планирует приобрести вакцину на прямую производителей. Вакцина, которую приобретет столица, будет применяться исключительно бесплатно и для определенных категорий людей.

Также Кличко подписал во время брифинга распоряжение о соответствующем проекте решения о внесении изменений в Программу здоровья киевлян на 2021 год.

Когда в Украине можно будет приобрести вакцину?

В Минздраве Украины ожидают, что легальная вакцина против коронавируса появится на коммерческом рынке ближе к лету 2021 года.

В то же время министр подчеркнул, что, согласно плану вакцинации населения против коронавируса, все граждане Украины должны быть вакцинированы за деньги государства.