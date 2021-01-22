Президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности.

В своем Telegram-канале он написал одну из цитат универсала об объединении УНР и ЗУНР, провозглашенного 102 года назад.

— Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины.

Зеленский отметил, что это выражение дарит и радость, и гордость, и боль, и сострадание, и уверенность в будущем.

Однако для счастливого и надежного будущего важно навсегда выучить уроки истории: чтобы украинцы были сильными, им нужно быть едиными.

— Достаточно разделений. Важно помнить, что соборность — это не только о территории. Одно из древнейших устремлений нашего народа — о единении — фундаментальная мечта. Но ее нельзя достичь раз и навсегда. Это постоянная работа. Это ежедневное движение. Это не что-то в прошлом, не идеологическая рамка сверху и не достижение, которое может быть простым.

Также Владимир Зеленский отметил, что нужно беречь Украину и в радости, и в горе.

— К большому сожалению, нас объединяют не только счастливые, но и трагические страницы. Ежедневно, особенно сегодня, мы должны объединяться, поддерживать друг друга, стоять брат за брата, плечо к плечу.

День Соборности Украины

Ежегодно 22 января День Соборности отмечают во всех городах Украины.

Более века назад состоялось торжественное провозглашение Акта Злуки, который подписали представители УНР (Украинской Народной Республики) и ЗУНР (Западно-Украинской Народной Республики).

В 2021 году Украина отмечает 102-летие со дня подписания Акта Злуки.