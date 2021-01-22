Незаконные дома престарелых закрывать нельзя: Зеленский ищет комплексное решение

Президент Владимир Зеленский приказал найти системное решение относительно функционирования нелегальных домов престарелых и пока этого решения не найдут, закрывать незаконные заведения нельзя.

Министр развития общин и территорий Алексей Чернышев заявил, что Минсоцполитики займется выявлением заведений, сведения о которых отсутствуют в реестре поставщиков социальных услуг.

Речь идет об обычных частных домах, которые фактически работают как учреждения для пожилых людей. Местные органы власти получили задание проверить деятельность подобных заведений и жалобы на них.

Зеленский, со своей стороны, заявил, что необходимо не просто разобраться с законностью заведений, а “прежде всего понять, могут ли там ухаживать за стариками и немощными, и что делать с такими людьми, если заведение функционирует незаконно или не может гарантировать безопасность и надлежащий уход “.

— Нужно, чтобы мы нашли все объекты по всей стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из объектов не закрыли, пока не найдем выход. Надо обязательно создать реестр и сайт со всеми такими заведениями, чтобы каждый человек мог видеть всю необходимую информацию о заведениях ухода за пожилыми людьми, учреждения реабилитации, — подчеркнул он.

Кроме этого, правоохранители уже обнаружили в Харькове и области еще 32 заведения, которые работали незаконно. В них находятся 72 наркозависимых и 218 пожилых людей, нуждающихся в уходе.

Ответственность за пожар в Харькове

Из-за пожара в доме престарелых в Харькове прокуратура возбудила уголовное дело и задержала четырех подозреваемых.

Среди них владелец дома, арендатор и его жена — директор частного предприятия, которая фактически руководила учреждением, и администратор.

Государственную комиссию, которая займется расследованием причин пожара, создал также Кабмин.