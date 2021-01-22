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Факты / Украина / Общество
Оксана Доротюк |

В Украине коронавирусом заболели еще 5 348 человек

В Украине по статистике коронавируса по состоянию на 22 января обнаружили 5 348 новых случаев.

коронавірус в україні

Всего за все время пандемии заразились 1 182 969 украинцев. Было проведено более 43 тыс. тестирований (методом ПЦР — 23410, методом ИФА — 20183). В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

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Также за прошедшие сутки в Украине:

  • умерли — 163;
  • выздоровели — 14 239;
  • госпитализировали — 1 900.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев — 507, Днепропетровской — 414, Львовской — 370, Запорожской — 350 и Киевской областях — 313.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 507 случаев;
  • Винницкая область — 162 случая;
  • Волынская область — 135 случаев;
  • Днепропетровская область — 414 случаев;
  • Донецкая область — 266 случаев;
  • Житомирская область — 152 случая;
  • Закарпатская область — 142 случая;
  • Запорожская область — 350 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 226 случаев;
  • Киевская область — 313 случаев;
  • Кировоградская область — 28 случаев;
  • Луганская область — 67 случаев;
  • Львовская область — 370 случаев;
  • Николаевская область — 275 случаев;
  • Одесская область — 287 случаев;
  • Полтавская область — 192 случая;
  • Ровенская область — 160 случаев;
  • Сумская область — 123 случая;
  • Тернопольская область — 113 случаев;
  • Харьковская область — 300 случаев;
  • Херсонская область — 81 случай;
  • Хмельницкая область — 134 случая;
  • Черкасская область — 195 случаев;
  • Черновицкая область — 217 случаев;
  • Черниговская область — 139 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 января на коронавирус в Украине заболели еще 5 583 человек. Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве, Запорожской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.

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