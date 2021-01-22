В Украине по статистике коронавируса по состоянию на 22 января обнаружили 5 348 новых случаев.
Всего за все время пандемии заразились 1 182 969 украинцев. Было проведено более 43 тыс. тестирований (методом ПЦР — 23410, методом ИФА — 20183). В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.
Также за прошедшие сутки в Украине:
- умерли — 163;
- выздоровели — 14 239;
- госпитализировали — 1 900.
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев — 507, Днепропетровской — 414, Львовской — 370, Запорожской — 350 и Киевской областях — 313.
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 507 случаев;
- Винницкая область — 162 случая;
- Волынская область — 135 случаев;
- Днепропетровская область — 414 случаев;
- Донецкая область — 266 случаев;
- Житомирская область — 152 случая;
- Закарпатская область — 142 случая;
- Запорожская область — 350 случаев;
- Ивано-Франковская область — 226 случаев;
- Киевская область — 313 случаев;
- Кировоградская область — 28 случаев;
- Луганская область — 67 случаев;
- Львовская область — 370 случаев;
- Николаевская область — 275 случаев;
- Одесская область — 287 случаев;
- Полтавская область — 192 случая;
- Ровенская область — 160 случаев;
- Сумская область — 123 случая;
- Тернопольская область — 113 случаев;
- Харьковская область — 300 случаев;
- Херсонская область — 81 случай;
- Хмельницкая область — 134 случая;
- Черкасская область — 195 случаев;
- Черновицкая область — 217 случаев;
- Черниговская область — 139 случаев.
Коронавирус в Украине
По состоянию на 21 января на коронавирус в Украине заболели еще 5 583 человек. Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.
Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве, Запорожской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.