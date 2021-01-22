В Украине по статистике коронавируса по состоянию на 22 января обнаружили 5 348 новых случаев.

Всего за все время пандемии заразились 1 182 969 украинцев. Было проведено более 43 тыс. тестирований (методом ПЦР — 23410, методом ИФА — 20183). В частности, заболели 164 ребенка и 225 медработников.

Также за прошедшие сутки в Украине:

умерли — 163;

выздоровели — 14 239;

госпитализировали — 1 900.

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в г.. Киев — 507, Днепропетровской — 414, Львовской — 370, Запорожской — 350 и Киевской областях — 313.

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 507 случаев;

Винницкая область — 162 случая;

Волынская область — 135 случаев;

Днепропетровская область — 414 случаев;

Донецкая область — 266 случаев;

Житомирская область — 152 случая;

Закарпатская область — 142 случая;

Запорожская область — 350 случаев;

Ивано-Франковская область — 226 случаев;

Киевская область — 313 случаев;

Кировоградская область — 28 случаев;

Луганская область — 67 случаев;

Львовская область — 370 случаев;

Николаевская область — 275 случаев;

Одесская область — 287 случаев;

Полтавская область — 192 случая;

Ровенская область — 160 случаев;

Сумская область — 123 случая;

Тернопольская область — 113 случаев;

Харьковская область — 300 случаев;

Херсонская область — 81 случай;

Хмельницкая область — 134 случая;

Черкасская область — 195 случаев;

Черновицкая область — 217 случаев;

Черниговская область — 139 случаев.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 21 января на коронавирус в Украине заболели еще 5 583 человек. Среди заболевших — 173 ребенка и 229 медработников.

Больше всего случаев за сутки обнаружили в Киеве, Запорожской, Львовской, Харьковской и Днепропетровской областях.