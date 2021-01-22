День Соборности: как отметили города Украины

22 января Украина празднует День Соборности. В этот день 102 года назад в 1919 году состоялся Акт воссоединения УНР и ЗУНР, что обозначило желание украинского народа творить единое государство на сломе двух империй — Российской и Австро-Венгерской.

Утром этого дня президент Владимир Зеленский поздравил украинцев с Днем Соборности и выделил одну из цитат универсала об объединении УНР и ЗУНР:

— Отныне воедино сливаются веками оторванные одна от другой части единой Украины.

В Славянске участники акции ко Дню Соборности Украины образовали живую цепь единения.

По случаю 102-й годовщины провозглашения Акта воссоединения УНР и ЗУНР на Лычаковском кладбище во Львове торжественно почтили память павших героев.

В этот день посольство США в очередной раз призвало Россию уважать суверенитет и территориальную целостность Украины в ее международно признанных границах.

Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова также выразила уверенность в скором “возвращение в украинскую семью” Крыма и оккупированных территорий Донбасса.

В Житомире первокурсники военного института развернули флаг площадью почти 100 квадратных метров.

В Днепре в День Соборности молодежь раздала жителям тысячу копий экземпляров исторического документа объединения украинских земель Акт воссоединения.

В Полтаве и Харькове состоялось торжественное возложение цветов к памятнику Тарасу Шевченко.











С Востока до Запада: как Украина отметила День Соборности / 3 фотографии

Города Донецкой области присоединились до всеукраинских мероприятий по случаю Дня Соборности Украины. В Краматорске состоялась церемония возложения цветов к памятнику Тарасу Шевченко, в которой приняли участие представители власти, военнослужащие и общественность.

В Бахмуте провели флешмоб по случаю Дня соборности: его участники в разных уголках города выстраивались в цепь с флагом Украины. Школьники выложили из желто-голубой ленты сердце как символ единства украинского народа.

Торжественные мероприятия по случаю Дня Соборности Украины состоялись также в Мариуполе, Покровскую, Константиновке и других городах региона.

Запорожцы отметили День Соборности Украины на острове Хортица, где 103 года назад произошло единение войск Украинской народной республики (УНР) и Западно-Украинской народной республики (ЗУНР), освободивших Запорожье от большевиков.

В Ивано-Франковске руководство города и района возложило цветы, чтобы почтить память всех тех, кто отдал свою жизнь за свободу и независимость Украины. Из-за карантина акцию не анонсировали, и привычного шествия по улицам Ивано-Франковска также не было.

Кроме того мэр города Руслан Марцинкив традиционно посетил храм в этот день и отметил, что за украинское единство нужно молиться.

Празднование Дня Соборности Украины в Одессе началось в Центральном парке культуры и отдыха имени Тараса Шевченко.

В торжественной церемонии возложения цветов и венков к памятнику Великому Кобзарю традиционно приняли участие представители командования Военно-Морских Сил, Оперативного командования Юг Сухопутных войск, другие военнослужащие частей и подразделений Одесского гарнизона, а также представители органов местной власти, ветеранских и общественных организаций Одессы и духовенство.

Кроме того, в этом году вместо традиционного празднования Дня Соборности украинцы создали виртуальную цепь единства. По замыслу авторов, цепь должна протянуться от Софийской площади в Киеве до парка Тараса Шевченко в Симферополе. К акции присоединились уже более 11 тыс. украинцев.

Чтобы стать в виртуальную цепь, нужно зарегистрироваться на сайте. Браться за руки в знак единения 22 января в Украине начали более 30 лет назад.

Обычно в этот день тысячи людей по всей Украине становились в живую цепь и разворачивали сине-желтый флаг. Но в этом году отметить традиционно помешала эпидемия коронавируса.