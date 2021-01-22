Президент Украины Владимир Зеленский провел совещание по поводу пожара в доме престарелых в Харькове. Он обсудил с участниками встречи меры по решению проблемы и предотвращения появления подобных случаев.

Как выяснилось, заведение работало нелегально — сведения о нем отсутствуют в реестре поставщиков социальных услуг. Зеленский подчеркнул, что все виновные в трагедии должны получить наказание.

— Когда 15 человек погибает, кроме системных проблем, всегда есть ответственные.

Президент предложил принять комплексные меры, чтобы подобных ситуаций больше не возникало, в частности решить проблему незаконности подобных объектов.

— Нужно, чтобы мы нашли все объекты в стране, проконтролировали, и чтобы мы ни один из них не закрыли, пока не найдем выход.

Владимир Зеленский выразил намерение создать сайт, где будут зарегистрированы все учреждения для реабилитации и ухода за пожилыми людьми.

Пожар в Харькове

21 января в Харькове произошел пожар — загорелся дом престарелых. В результате трагедии погибли 15 человек. Спасателям удалось спасти девять граждан — их госпитализировали в больницу.

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