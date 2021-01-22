Зеленский приехал на место пожара в харьковском доме престарелых

Президент Украины Владимир Зеленский приехал в Харьков в пансионат Золотое время, в котором 21 января случился пожар, во время которого погибли 15 человек.

Свой визит глава государства не анонсировал. Но в день трагедии он выразил соболезнования семьям погибших и поручил Кабмину немедленно создать Государственную комиссию для выяснения причин пожара.

Владимир Зеленский посетит место трагедии и заслушает доклад правительственной комиссии во главе с министром развития общин и территорий, которая работает над выяснением причин пожара.

Также президент проведет совещание, во время которого должны выработать механизмы предотвращения подобных чрезвычайных ситуаций.