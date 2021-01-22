День Соборности Украины ежегодно отмечают 22 января. Это один из самых знаковых праздников украинского государства.

В 2021 году День Соборности приходится на пятницу. Именно в этот день в 1919 году был провозглашен Акт Воссоединения Украинской Народной Республики и Западноукраинской Народной Республики.

Однако отмечать этот праздник на официальном уровне начали лишь с 1999 года. В 2011 году его отменили, а взамен установили День соборности и свободы Украины. Но в 2014 году президентским указом праздник был восстановлен как День соборности Украины.

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История Дня соборности

В 1918 году 22 января был подписан IV универсал Центральной рады, по которому Украинская Народная Республика стала суверенным и независимым государством. Западно- Украинская Народная Республика была провозглашена в ноябре того же года.

Объединение этих двух республик произошло именно 22 января 1919 года.

В Акте воссоединения провозглашалось, что ЗУНР имеет непоколебимое намерение слиться в кратчайшие сроки в одно государство с УНР. А Украинская Народная Республика провозгласила, что она дает согласие на присоединение территории и населения ЗУНР к своей.

День Соборности впервые отпраздновали 22 января 1939 года в Хусте. Тогда этот город был столицей Карпатской Украины – чехословацкой автономии. В этот день состоялась манифестация населения под сине-желтыми флагами. С тех пор начали формироваться традиции празднования Дня Соборности

Традиции ко Дню соборности

Главная традиция в День соборности — образование людьми цепи, так называемой живой цепи. Впервые такую ​​акцию провели в 1990 году. Тогда украинцы, взявшись за руки, образовали сплошную цепь от Киева до Львова. Это стало символом единения украинского народа и стремления к свободе.

Начиная с 2000 года киевляне ежегодно в День соборности Украины вдоль моста Патона создают живую цепь, которая символично соединяют два берега Днепра. Подобные акции также устраивают в других городах Украины.

Факты о Дне соборности

День соборности Украины признали официальным праздником в 1999 году. Тогдашний президент Леонид Кучма подписал соответствующий указ, которым придал празднику статус государственного. Однако по законодательству этот день не считается выходным.