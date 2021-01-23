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Факты / Украина / Общество
Наташа Тарчевська |

В Украине 4,9 тыс. случаев коронавируса в сутки, выздоровели почти втрое больше

По состоянию на утро субботы, 23 января, в Украине выявили 1 187 897 случаев коронавируса.

В Украине 4,9 тыс. случаев коронавируса в сутки, выздоровели почти втрое больше

При более 40,1 тыс. проведенных тестирований за прошлые сутки Covid-19 подтвердился еще у 4 928 человек.

Среди новых заболевших — 166 детей и 261 медработник.

Также за минувшие сутки в Украине:

  • госпитализированы — 1 862 человека;
  • летальных случаев — 116;
  • выздоровели — 13 138 человек;

Коронавирус в Украине

  • Киев — 536 случаев;
  • Винницкая область — 178 случаев;
  • Волынская область — 119 случаев;
  • Днепропетровская область — 342 случая;
  • Донецкая область — 193 случая;
  • Житомирская область — 141 случай;
  • Закарпатская область — 160 случаев;
  • Запорожская область — 339 случаев;
  • Ивано-Франковская область — 248 случаев;
  • Киевская область — 258 случаев;
  • Кировоградская область — 50 случаев;
  • Луганская область — 42 случая;
  • Львовская область — 351 случай;
  • Николаевская область — 215 случаев;
  • Одесская область — 222 случая;
  • Полтавская область — 199 случаев;
  • Ровенская область — 207 случаев;
  • Сумская область — 89 случаев;
  • Тернопольская область — 133 случая;
  • Харьковская область — 325 случаев;
  • Херсонская область — 97 случаев;
  • Хмельницкая область — 105 случаев;
  • Черкасская область — 161 случай;
  • Черновицкая область — 163 случая;
  • Черниговская область — 55 случаев.

Уже завтра, 24 января в Украине завершается жесткий карантин (локдаун).

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.

Локдаун (с англ. Lockdown — закрытие) — комплекс ограничительных мер для сдерживания пандемии и распространения заболеваемости.

В течение 2020 локдаун был введен в десятках стран мира, а в начале 2021 правительства соглашаются на повторный жесткий карантин.

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