По состоянию на утро субботы, 23 января, в Украине выявили 1 187 897 случаев коронавируса.
При более 40,1 тыс. проведенных тестирований за прошлые сутки Covid-19 подтвердился еще у 4 928 человек.
Среди новых заболевших — 166 детей и 261 медработник.
Также за минувшие сутки в Украине:
- госпитализированы — 1 862 человека;
- летальных случаев — 116;
- выздоровели — 13 138 человек;
Коронавирус в Украине
- Киев — 536 случаев;
- Винницкая область — 178 случаев;
- Волынская область — 119 случаев;
- Днепропетровская область — 342 случая;
- Донецкая область — 193 случая;
- Житомирская область — 141 случай;
- Закарпатская область — 160 случаев;
- Запорожская область — 339 случаев;
- Ивано-Франковская область — 248 случаев;
- Киевская область — 258 случаев;
- Кировоградская область — 50 случаев;
- Луганская область — 42 случая;
- Львовская область — 351 случай;
- Николаевская область — 215 случаев;
- Одесская область — 222 случая;
- Полтавская область — 199 случаев;
- Ровенская область — 207 случаев;
- Сумская область — 89 случаев;
- Тернопольская область — 133 случая;
- Харьковская область — 325 случаев;
- Херсонская область — 97 случаев;
- Хмельницкая область — 105 случаев;
- Черкасская область — 161 случай;
- Черновицкая область — 163 случая;
- Черниговская область — 55 случаев.
Уже завтра, 24 января в Украине завершается жесткий карантин (локдаун).
О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.
Локдаун (с англ. Lockdown — закрытие) — комплекс ограничительных мер для сдерживания пандемии и распространения заболеваемости.
В течение 2020 локдаун был введен в десятках стран мира, а в начале 2021 правительства соглашаются на повторный жесткий карантин.