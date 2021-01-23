По состоянию на утро субботы, 23 января, в Украине выявили 1 187 897 случаев коронавируса.

При более 40,1 тыс. проведенных тестирований за прошлые сутки Covid-19 подтвердился еще у 4 928 человек.

Среди новых заболевших — 166 детей и 261 медработник.

Также за минувшие сутки в Украине:

госпитализированы — 1 862 человека;

летальных случаев — 116;

выздоровели — 13 138 человек;

Коронавирус в Украине

Киев — 536 случаев;

Винницкая область — 178 случаев;

Волынская область — 119 случаев;

Днепропетровская область — 342 случая;

Донецкая область — 193 случая;

Житомирская область — 141 случай;

Закарпатская область — 160 случаев;

Запорожская область — 339 случаев;

Ивано-Франковская область — 248 случаев;

Киевская область — 258 случаев;

Кировоградская область — 50 случаев;

Луганская область — 42 случая;

Львовская область — 351 случай;

Николаевская область — 215 случаев;

Одесская область — 222 случая;

Полтавская область — 199 случаев;

Ровенская область — 207 случаев;

Сумская область — 89 случаев;

Тернопольская область — 133 случая;

Харьковская область — 325 случаев;

Херсонская область — 97 случаев;

Хмельницкая область — 105 случаев;

Черкасская область — 161 случай;

Черновицкая область — 163 случая;

Черниговская область — 55 случаев.

Уже завтра, 24 января в Украине завершается жесткий карантин (локдаун).

О том, что нельзя продавать во время локдауна, и кто работает во время локдауна, рассказывали Факты ICTV.

Локдаун (с англ. Lockdown — закрытие) — комплекс ограничительных мер для сдерживания пандемии и распространения заболеваемости.

В течение 2020 локдаун был введен в десятках стран мира, а в начале 2021 правительства соглашаются на повторный жесткий карантин.