Коронавирус в Украине на 24 января подтвердили в 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.

От осложнений Covid-19 умерло 83 человека, в общем зарегистрировано 21 861 летальный случай.

В то же время излечиться удалось 947 514 украинцам, за 24 часа выздоровели 5 407. Госпитализация понадобилась 2 079 людям, за сутки осуществлено 23 081 тестирований (ПЦР — 17,6 тис., ИФА — 5 481). Об этом свидетельствует статистика МОЗ Украины.

Коронавирус в Украине — распространение в регионах

Больше всего случаев Covid-19 зафиксировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.

м. Киев — +240;

Винницкая область — +122;

Волынская область — +73;

Днепропетровская область — +236;

Донецкая область — +110;

Житомирская область — +164;

Закарпатская область — +188;

Запорожская область — +198;

Ивано-Франковская область — +292;

Киевская область — +242;

Кировоградская область — +43;

Луганская область — +79;

Львовская область — +320;

Николаевская область — +199;

Одесская область — +89;

Полтавская область — +141;

Ровенская область — +96;

Сумская область — +118;

Тернопольская область — +119;

Харьковская область — +118;

Херсонская область — +104;

Хмельницкая область — +203;

Черкасская область — +78;

Черновицкая область — +186;

Черниговская область — +157.

Коронавирус 23 января

23 января Минздрав Украины подтвердил 4 928 новых случаев Covid-19. За сутки от осложнений коронавируса умерло 116 пациентов.

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