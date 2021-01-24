Коронавирус в Украине на 24 января подтвердили в 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.
От осложнений Covid-19 умерло 83 человека, в общем зарегистрировано 21 861 летальный случай.
В то же время излечиться удалось 947 514 украинцам, за 24 часа выздоровели 5 407. Госпитализация понадобилась 2 079 людям, за сутки осуществлено 23 081 тестирований (ПЦР — 17,6 тис., ИФА — 5 481). Об этом свидетельствует статистика МОЗ Украины.
Коронавирус в Украине — распространение в регионах
Больше всего случаев Covid-19 зафиксировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.
- м. Киев — +240;
- Винницкая область — +122;
- Волынская область — +73;
- Днепропетровская область — +236;
- Донецкая область — +110;
- Житомирская область — +164;
- Закарпатская область — +188;
- Запорожская область — +198;
- Ивано-Франковская область — +292;
- Киевская область — +242;
- Кировоградская область — +43;
- Луганская область — +79;
- Львовская область — +320;
- Николаевская область — +199;
- Одесская область — +89;
- Полтавская область — +141;
- Ровенская область — +96;
- Сумская область — +118;
- Тернопольская область — +119;
- Харьковская область — +118;
- Херсонская область — +104;
- Хмельницкая область — +203;
- Черкасская область — +78;
- Черновицкая область — +186;
- Черниговская область — +157.
Коронавирус 23 января
23 января Минздрав Украины подтвердил 4 928 новых случаев Covid-19. За сутки от осложнений коронавируса умерло 116 пациентов.
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