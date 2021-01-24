PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина
Людмила Богданова |

Больше выздоровели, чем заболели: в Украине за сутки 3 915 новых случаев Covid-19

Коронавирус в Украине на 24 января подтвердили в 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.

коронавірус, карантин, маска

От осложнений Covid-19 умерло 83 человека, в общем зарегистрировано 21 861 летальный случай.

В то же время излечиться удалось 947 514 украинцам, за 24 часа выздоровели 5 407. Госпитализация понадобилась 2 079 людям, за сутки осуществлено 23 081 тестирований (ПЦР — 17,6 тис., ИФА — 5 481). Об этом свидетельствует статистика МОЗ Украины.

Читайте
Введение паспортов вакцинации от Covid-19 для украинцев - Радуцкий назвал условие

Коронавирус в Украине — распространение в регионах

Больше всего случаев Covid-19 зафиксировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.

  • м. Киев — +240;
  • Винницкая область — +122;
  • Волынская область — +73;
  • Днепропетровская область — +236;
  • Донецкая область — +110;
  • Житомирская область — +164;
  • Закарпатская область — +188;
  • Запорожская область — +198;
  • Ивано-Франковская область — +292;
  • Киевская область — +242;
  • Кировоградская область — +43;
  • Луганская область — +79;
  • Львовская область — +320;
  • Николаевская область — +199;
  • Одесская область — +89;
  • Полтавская область — +141;
  • Ровенская область — +96;
  • Сумская область — +118;
  • Тернопольская область — +119;
  • Харьковская область — +118;
  • Херсонская область — +104;
  • Хмельницкая область — +203;
  • Черкасская область — +78;
  • Черновицкая область — +186;
  • Черниговская область — +157.

Коронавирус 23 января

23 января Минздрав Украины подтвердил 4 928 новых случаев Covid-19. За сутки от осложнений коронавируса умерло 116 пациентов.

Подробнее о коронавирусе в Украине 23 января читайте на Фактах ICTV.

Фото: Depositphotos

Теги:
fakty_logo
Читайте новини Факти ICTV у Google News.
Довіряйте лише перевіреним фактам.
Приєднатись
Загружается…

Вверх Вверх