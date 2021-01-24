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Факты / Украина / Общество
Євгенія Шапоренко |

Когда украинский станет обязательным языком для ВНО

С 1 января 2025 года украинский станет обязательным языком внешнего независимого оценивания.

Тарас Кремінь

Об этом сообщил языковой омбудсмен Тарас Кремень.

Сейчас абитуриенты могут выбирать язык во время сдачи экзамена.

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— С одной стороны, говорят, что это дискриминирует соискателей образования, поступающих в украинские университеты. С другой стороны, ВНО не дает вроде объективной картины знаний и навыков выпускников учебных заведений. Но ВНО как обязательное для сдачи — один из критериев и факторов борьбы с коррупцией на уровне поступления в ВУЗы. Украинский должен быть обязательным для ВНО, — отметил Кремень.

По его словам, требования к сертификатам уровня владения государственным языком госслужащими соответствуют европейским стандартам и рекомендациям.

— Хочется, чтобы и ВНО соответствовало аналогичным критериям. И чтобы они были четкими, понятными и прозрачными, — добавил омбудсмен.

Пробное ВНО 2021 в Украине

Пробное ВНО 2021 в Украине состоится 10 апреля. Из-за эпидемиологической угрозы каждый участник сможет выбрать только один предмет.

Результаты пробного ВНО обнародуют 16 апреля. Кроме того, подготовят видеокомментарий: специалисты проанализируют результаты участников и посоветуют, как получить высокий балл на тестировании.

Источник: Радио Свобода

Фото: УНИАН

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