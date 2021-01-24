Кремль передает Медведчуку контроль над экономикой ОРДЛО — правозащитники

На оккупированном Россией Донбассе происходит смена кураторов предприятий, в частности, 1 февраля 2021 года контроль над добычей угля Москва передает компании, которую связывают с главой политической партии ОПЗЖ Виктором Медведчуком.

— Сейчас в ОРДЛО идет процесс замены кураторов предприятий, компания Внешторгсервис (связанная с украинским беглым олигархом Сергеем Курченко, — Ред.) больше не занимается угольным добычей в ОРДЛО. Ей на смену пришла компания Торговый дом. Донские угли. По информации наших источников, куратором этой кампании как раз является оппозиционный народный депутат Украины. Иными словами, Кремль ему отдает под кураторство экономику ОРДЛО, — сообщает Восточная правозащитная группа.

Правозащитники не называют имя нардепа, но в СМИ эту компанию связывают с Виктором Медведчуком и заместителем министра экономического развития РФ Сергеем Назаровым.

В частности, они предполагают, что эти привилегии Медведчук получил за участие в одностороннем “обмене” граждан Украины с ОРДЛО.

Состоялся ли “обмен” пленными

16 января 2021 года представители оккупационной “власти” непризнанных Донецкой и Луганской “республик” заявили, что готовы в одностороннем порядке передать Киеву девяти заключенных украинцев. Однако это должно произойти исключительно черед посредничество главы Оппозиционным платформы — За жизнь Виктора Медведчука.

Решение оккупантов привлечь частное лицо к межгосударственному и международного урегулированию вооруженных конфликтов жестко раскритиковали в украинской делегации в Минской группе и Министерстве иностранных дел.

Глава делегации Леонид Кравчук заявил, что частные лица не имеют полномочий вмешиваться в эти вопросы, потому расценивает заявления оккупантов как попытку России избежать договоренностей.

В МИД подчеркнули, что своим решением Россия сознательно нивелирует роль ОБСЕ в освобождении удерживаемых лиц. Страна агрессор давно хочет заставить Украину вести прямые переговоры с террористами.

Представители Украины в Минском процессе отмечают, что Россия и Медведчук пытаются аморально использовать пленных в собственных политических интересах.

Источник: Восточная правозащитная группа