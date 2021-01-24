Умер брат Рината Ахметова

На 60-м году жизни скончался Игорь Ахметов, старший брат бизнесмена Рината Ахметова.
Об этом сообщается на сайте футбольного клуба Шахтер, президентом которого выступает Ахметов младший.
— Все прошедшие десятилетия Игорь Леонидович помогал строить современный Шахтер. Он принимал участие в управлении клубом, посещал домашние матчи в Донецке, всегда был рядом с командой. Его опыт и его советов будет сильно не хватать всей семье ФК Шахтер, — говорится в сообщении.
Известно, что Игорь Ахметов, как и его отец, работал в шахте, из-за чего тяжело заболел.
— Мой родной брат был тяжело болен туберкулезом. У него осталась только половинка легкого. Мы за него боролись каждый день, каждый час, каждую минуту всей семьей. И только поэтому он смог победить туберкулез, — рассказывал Ринат Ахметов.
Причины смерти не сообщаются.
Источник: Шахтар