Во всем мире количество умерших от осложнений, вызванных Covid-19 выросло до 2 млн человек, выздоровели около 70 млн человек.

Лидером по количеству зараженных и умерших остаются Соединенные Штаты, где обнаружено суммарно 24 млн инфицированных, зафиксировано 417 тыс. смертей, вылечились около 15 млн человек.

Второе место по количеству зараженных занимает Индия, где количество подтвержденных случаев с начала пандемии составило 10 млн, количество умерших — 153 тыс., выздоровели более 10,3 млн человек.

Третья позиция в мире по количеству инфицированных получила Бразилия. Здесь за время пандемии зарегистрировано 8 млн больных, из них умерли 216 тыс. человек, вылечились более 7,7 млн.

Коронавирус в Украине

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 24 января, зафиксировано 3 915 новых случаев Covid-19, выздоровели — 5 407 человек, умерло 83 пациента. В частности, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 25 новых случаев заболевания Covid-19.

В Киеве за минувшие сутки обнаружили 240 больных Covid-19, умерли шесть человек.

Локдаун и вакцинация в мире

Ограничительные меры, введенные в Великобритании из-за коронавирусной инфекцией Covid-19, начинают давать результат, однако их отмены придется ждать еще долго, заявил в воскресенье глава британского Минзрава Мэтт Хэнкок.

— По предварительным данным, из-за локдауна количество заражений начало уменьшаться, но мы еще очень далеки от того, чтобы их стало довольно мало для снятия ограничений, — сказал Хэнкок.

Однако, по его словам, еще нет уверенности в том, насколько смертоносным является обнаруженный ранее в Великобритании новый штамм коронавирусной инфекции. Различные исследования дают разный ответ на этот вопрос, однако этот штамм Covid-19 действительно передается легче, сказал министр.

Власти эмирата Дубай (ОАЭ) были вынуждены уменьшить темпы вакцинации от коронавирусной инфекции Covid-19 из-за задержек в поставках вакцины Pfizer/BioNTech.

— Производитель объявил о наращивании своих производственных мощностей, что на временной основе повлияло на ряд стран во всем мире, — говорится в заявлении Управления здравоохранения Дубая.

Власти Дубая начала вакцинировать население в декабре после одобрения препаратов Pfizer и китайской компании Sinopharm. Всего в ОАЭ прививки сделали более 2 млн человек из 10 млн населения — это один из лучших показателей вакцинации от Covid-19 в мире.

В Израиле начинают делать прививки от коронавируса подросткам в возрасте от 16 до 18 лет. Вакцинация подростков – следующий этап в массовой кампании, которую проводит страна. Сейчас Израиль вакцинировал от коронавируса около 2,5 млн граждан. Всего же стране проживает около 9 млн населения.

Расширение категорий лиц, которые получат дозу препарата, на подростков 11 и 12 классов произошло на фоне введения новых карантинных ограничений из-за вспышки заболеваемости. В правительстве договорились усилить ограничения до 31 января.