Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 2 516 людей, общее число заболевших увеличилось до 1 194 328 человек. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.
Также за минувшие сутки:
- госпитализированы — 1 166 человек;
- летальных исходов — 63;
- выздоровели — 5 783 человека;
- осуществлено тестирований за сутки — 13 962 (в том числе методом ПЦР — 10 573, методом ИФА — 3 389).
За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146).
Количество заболеваний в регионах в сутки:
- г. Киев — 146 случаев;
- Винницкая область — 67 случаев;
- Волынская область — 66 случаев;
- Днепропетровская область — 136 случаев;
- Донецкая область — 126 случаев;
- Житомирская область — 122 случая;
- Закарпатская область — 59 случаев;
- Запорожская область — 241 случай;
- Ивано-Франковская область — 238 случаев;
- Киевская область — 102 случая;
- Кировоградская область — 3 случая;
- Луганская область — 41 случай;
- Львовская область — 138 случаев;
- Николаевская область — 123 случая;
- Одесская область — 166 случаев;
- Полтавская область — 84 случая;
- Ровенская область — 49 случаев;
- Сумская область — 101 случай;
- Тернопольская область — 95 случаев;
- Харьковская область — 51 случай;
- Херсонская область — 90 случаев;
- Хмельницкая область — 2 случая;
- Черкасская область — 68 случаев;
- Черновицкая область — 160 случаев;
- Черниговская область — 42 случая.
Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.
Коронавирус 24 января
Для сравнения, коронавирус в Украине 24 января подтвердили у 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.
Больше всего случаев Covid-19 зафиксировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.