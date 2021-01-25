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Факты / Украина / Общество
Анастасія Дячкіна |

Более 1 тыс. госпитализированных и 63 смерти за сутки: статистика Covid-19 в Украине

Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 2 516 людей, общее число заболевших увеличилось до 1 194 328 человек. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.

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Также за минувшие сутки:

  • госпитализированы — 1 166 человек;
  • летальных исходов — 63;
  • выздоровели — 5 783 человека;
  • осуществлено тестирований за сутки — 13 962 (в том числе методом ПЦР — 10 573, методом ИФА — 3 389).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146).

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Количество заболеваний в регионах в сутки:

  • г. Киев — 146 случаев;
  • Винницкая область — 67 случаев;
  • Волынская область — 66 случаев;
  • Днепропетровская область — 136 случаев;
  • Донецкая область — 126 случаев;
  • Житомирская область — 122 случая;
  • Закарпатская область — 59 случаев;
  • Запорожская область — 241 случай;
  • Ивано-Франковская область — 238 случаев;
  • Киевская область — 102 случая;
  • Кировоградская область — 3 случая;
  • Луганская область — 41 случай;
  • Львовская область — 138 случаев;
  • Николаевская область — 123 случая;
  • Одесская область — 166 случаев;
  • Полтавская область — 84 случая;
  • Ровенская область — 49 случаев;
  • Сумская область — 101 случай;
  • Тернопольская область — 95 случаев;
  • Харьковская область — 51 случай;
  • Херсонская область — 90 случаев;
  • Хмельницкая область — 2 случая;
  • Черкасская область — 68 случаев;
  • Черновицкая область — 160 случаев;
  • Черниговская область — 42 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 24 января

Для сравнения, коронавирус в Украине 24 января подтвердили у 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.

Больше всего случаев Covid-19 зафиксировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.

Фото: Depositphotos

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