Коронавирус в Украине за сутки обнаружили у 2 516 людей, общее число заболевших увеличилось до 1 194 328 человек. В частности, заболели 95 детей и 87 медработников.

Также за минувшие сутки:

госпитализированы — 1 166 человек;

летальных исходов — 63;

выздоровели — 5 783 человека;

осуществлено тестирований за сутки — 13 962 (в том числе методом ПЦР — 10 573, методом ИФА — 3 389).

За последние сутки наибольшее количество подтвержденных случаев зарегистрировано в Запорожской (241), Ивано-Франковской (238), Одесской (166), Черновицкой (160) областях и г.. Киев (146).

Количество заболеваний в регионах в сутки:

г. Киев — 146 случаев;

Винницкая область — 67 случаев;

Волынская область — 66 случаев;

Днепропетровская область — 136 случаев;

Донецкая область — 126 случаев;

Житомирская область — 122 случая;

Закарпатская область — 59 случаев;

Запорожская область — 241 случай;

Ивано-Франковская область — 238 случаев;

Киевская область — 102 случая;

Кировоградская область — 3 случая;

Луганская область — 41 случай;

Львовская область — 138 случаев;

Николаевская область — 123 случая;

Одесская область — 166 случаев;

Полтавская область — 84 случая;

Ровенская область — 49 случаев;

Сумская область — 101 случай;

Тернопольская область — 95 случаев;

Харьковская область — 51 случай;

Херсонская область — 90 случаев;

Хмельницкая область — 2 случая;

Черкасская область — 68 случаев;

Черновицкая область — 160 случаев;

Черниговская область — 42 случая.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и города Севастополя отсутствуют.

Коронавирус 24 января

Для сравнения, коронавирус в Украине 24 января подтвердили у 1 191 812 пациентов, за сутки — 3 915 новых случаев. В частности заболели 111 медицинских работников и 117 детей.

Больше всего случаев Covid-19 зафиксировано во Львовской (320), Ивано-Франковской (292) и Киевской (242) областях.