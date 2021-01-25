Председатель Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков будет вакцинироваться от Covid-19 за свой счет.

По словам спикера парламента, сегодня люди больше нуждаются в вакцине, чем он.

– Во-первых, я уже переболел Covid-19, у меня есть какие-то антитела. Кроме того, у меня достаточная заработная плата, поэтому, если я буду вакцинироваться, делать это буду за свой счет, чтобы не использовать бюджетные ресурсы, – сказал Разумков во время брифинга 25 января.

На вопрос, остановит ли он свой выбор на китайской вакцине, которую сейчас закупает правительство, глава ВРУ сообщил, что вакцинироваться можно и нужно только теми вакцинами, которые будут признаны и в Украине, и в мире, и пройдут все необходимые для этого процедуры.

Также Дмитрий Разумков сообщил, что готов прививаться на камеру, если это будет необходимо.

Разумков вылечился от коронавируса

30 ноября Дмитрий Разумков вылечился от коронавируса. Положительный тест спикер парламента получил 11 ноября.

Весь период лечения председатель ВРУ работал дистанционно, находясь на изоляции.