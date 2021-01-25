Курс валют НБУ на 25 января 2021 в Украине

Национальный банк установил официальный курс валют на 25 января. Так, курс доллара в Украине составляет 28,16 грн, что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Курс евро НБУ установил на уровне 34,25 грн, что на 11 копеек меньше, чем 22 января.

Курс валют в Украине от НБУ на 25.01:

$1 — 28,1648 грн;

€1 — 34,2526 грн;

1 польский злотый — 7,5434 грн;

10 российских рублей — 3,7578 грн.

Курс доллара в 2021 году

В Украине национальная валюта в течение года то оставалась стабильной, то испытывала значительные колебания. Ведь курс доллара и евро то резко рос, то так же резко падал.

В то же время в Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.