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Факты / Украина / Бизнес и финансы
Анастасія Дячкіна |

Гривна несколько укрепилась: курс валют в Украине на 25 января

Национальный банк установил официальный курс валют на 25 января. Так, курс доллара в Украине составляет 28,16 грн, что на 9 копеек меньше, чем в предыдущий банковский день.

Гривна несколько укрепилась: курс валют в Украине на 25 января

Курс евро НБУ установил на уровне 34,25 грн, что на 11 копеек меньше, чем 22 января.

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Курс валют в Украине от НБУ на 25.01:

  • $1 — 28,1648 грн;
  • €1 — 34,2526 грн;
  • 1 польский злотый — 7,5434 грн;
  • 10 российских рублей — 3,7578 грн.

Курс валют НБУ на 25 января 2021 в Украине

Курс доллара в 2021 году

В Украине национальная валюта в течение года то оставалась стабильной, то испытывала значительные колебания. Ведь курс доллара и евро то резко рос, то так же резко падал.

В то же время в Минэкономики прогнозируют, что в 2021 году в Украине валюта может стоить 28,6 грн за $1.

Согласно прогнозу аналитиков, курс доллара в 2021 году может колебаться в пределах 27-29,5 грн за $1.

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