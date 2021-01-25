В Украине фиксируется улучшение эпидситуации, в стране уменьшилось количество госпитализированных с коронавирусом и увеличилось число выписанных. Этого удалось достичь благодаря локдауну.

Об этом во время брифинга 25 января сообщил глава Минздрава Украины Максим Степанов.

— На прошлой неделе были госпитализированы 11 630 человек. Это меньше, чем на позапрошлой, когда количество было 13 555 человек. Также сохраняется тенденция касательно выписанных. Их количество больше, чем госпитализированных, — отметил Максим Степанов.

По словам министра, таких положительных результатов удалось достичь благодаря локдауну, который длился с 8 по 24 января, и соблюдению украинцами карантина.

— Таких цифр, такой статистики, которая достаточно оптимистичная и указывает на улучшение ситуации с коронавирусом, можно было достичь только благодаря вам. Большое вам спасибо, уважаемые украинцы, что вы придерживались всех тех правил, которые были установлены во время жесткого карантина, — добавил глава Минздрава.

Карантин в Украине

После завершения локдауна в Украине начинают действовать меры, характерные для оранжевой зоны карантина.

Они продлятся до 28 февраля 2021 года.

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