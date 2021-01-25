В Украине могут ввести штрафы за вывод конденсата из кондиционеров, размещенных на фасадах зданий, в неприспособленные для этого места. То есть будут наказывать лиц, с чьих приборов стекают капли на головы прохожих.

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, 25 января его предоставили для ознакомления. Инициатор закона — Сергей Гривко, представитель фракции Слуга народа.

Согласно положениям документа, владельцы кондиционеров будут наказываться штрафом 1,7 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года вдвое больше — 3,4 тыс. грн.

В пояснительной записке говорится, что конденсат часто попадает на головы прохожих, фасады и крыши соседних зданий вместо надлежащего отвода.

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Запрет на музыку в транспорте

Верховная Рада рассматривает закон, обязывающий граждан слушать музыку в транспорте только в наушниках. Согласно документу, в общественном транспорте могут запретить транслировать музыку или фильмы — только информацию о поездке.