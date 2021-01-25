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Факты / Украина
Людмила Богданова |

Штраф до 3,4 тыс. грн — в Раде предлагают наказывать за капли с кондиционеров

В Украине могут ввести штрафы за вывод конденсата из кондиционеров, размещенных на фасадах зданий, в неприспособленные для этого места. То есть будут наказывать лиц, с чьих приборов стекают капли на головы прохожих.

кондицііонер

Соответствующий законопроект зарегистрировали в Верховной Раде, 25 января его предоставили для ознакомления. Инициатор закона — Сергей Гривко, представитель фракции Слуга народа.

Согласно положениям документа, владельцы кондиционеров будут наказываться штрафом 1,7 тыс. грн, за повторное нарушение в течение года вдвое больше — 3,4 тыс. грн.

В пояснительной записке говорится, что конденсат часто попадает на головы прохожих, фасады и крыши соседних зданий вместо надлежащего отвода.

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Источник: Верховная Рада

Фото: Depositphotos

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